Hier sind die minimalen und empfohlenen Anforderungen für The Evil Within 2

The Evil Within 2 wird diese Woche auf dem PC, der Playstation 4 und der Xbox One erwartet und seitdem die Shop-Webseite von Steam erstellt wurde, wissen wir nun endlich auch welche Hardware-Anforderungen das Spiel auf dem PC haben wird. Auf dem ersten Blick scheint Tango Gameworks' neues Spiel nicht besonders herausfordernd zu sein, selbst auf dem höchsten Level:

Minimum:

Prozessor: Intel Core i5-2400 / AMD FX-8320 oder höher

Arbeitsspeicher: 8GB

Festplattenspeicher: 40GB

Grafikkarte: NVIDIA GTX 660 2GB / AMD HD 7970 3GB oder höher

Empfohlen:

Prozessor: Intel Core i7-4770 / AMD Ryzen 5 1600X oder höher

Arbeitsspeicher: 16GB

Festplattenspeicher: 40GB

Grafikkarte: NVIDIA GTX 1060 6GB / AMD RX 480 8GB oder höher

The Evil Within 2 erscheint am 13. Oktober für PC, Playstation 4 und Xbox One. Unsere letzten Eindrücke vom Spiel findet ihr hier.