Monster Hunter: World ist ''zugänglicher, als jemals zuvor''

Auf der Gamescom haben wir mit dem Executive Producer von Monster Hunter: World, Kaname Fujioka, und dem Langzeit-Serienentwickler Ryozo Tsujimoto gesprochen. Die beiden Entwickler wissen natürlich genau, wie schwer es Neulinge haben Zugang zum Actionspiel zu finden. Mit World soll sich das aber grundlegend verändern, verspricht Tsujimoto und erklärt uns, wie das Studio das bewerkstelligt hat:

"Wir haben Monster Hunter: World für neue Nutzer in vielerlei Hinsicht zugänglicher, als jemals zu vor gemacht. Das startet schon damit, dass wir vor dem Starten einer Quest unsere Waffe auswählen dürfen. Falls ihr damit nicht vertraut seid, dann schaut ihr euch ein Tutorial-Video an, das wir in die [Waffenbeschreibung] eingebaut haben und das euch erklärt, wie die Waffe funktioniert. Während der Quests gibt es Echtzeit-Sprachbefehle eurer Unterstützer-Charaktere, die euch erklären, wie ihr eure Waffen zur rechten Zeit einsetzt und wie ihr durch die Quest kommt. Für unerfahrene Spieler gibt es also viele neue Wege, um das Tempo anziehen zu können [und zu erlernen], wie man Monster Hunter spielt."

Da keine eigenen Waffen hinzugekommen sind, fragten wir die Entwickler, was sich genau bei den bestehenden Varianten getan hat. "Monster Hunter: World bietet 14 existierende Waffentypen. Wir haben keine brandneuen Waffentypen hinzugefügt, doch wir haben über alle 14 existierenden [Versionen] geschaut, sie untersucht und revitalisiert. Sie haben Veränderungen, neue Fähigkeiten und Kombo-Möglichkeiten erhalten. Selbst wenn ihr [eine Waffe] früher schon ausprobiert habt, werdet ihr in der Lage sein, einen frischen Eindruck [davon] zu bekommen."

Wie wir schon in unserer Vorschau gemerkt haben, hat Capcom die größten Veränderungen in der Spielwelt selbst geschaffen und laut dem Entwicklerduo werden wir in der Lage sein, daraus auch während der Jagd unsere Vorteile zu ziehen.

"Die Umgebung biete tolle Möglichkeiten für [Taktiker]. Wir haben die Umgebungen sehr interaktiv gestaltet und ihr könnt verschiedene [Areale] während einer Jagdphase benutzen. Es gibt also erweiterte Jagdaktionen sowie einige hilfreiche Waffen-Kategorien und Sub-Items, wie der Schleuder, die ihr immer dabei habt und die euch hilft, Objekte zu verschießen."

Wir wollten außerdem wissen, wie die westliche Ankündigung bei den Fans ankam. Tsujimoto erklärte uns: "Monster Hunter: World ist der erste [Eintrag] der Serie, den wir auf einem westlichen Event angekündigt haben - [und zwar] auf der E3 in diesem Jahr. Direkt danach haben wir in Japan Livestreams und Informationen veröffentlicht, um japanischen Fans zu zeigen, was das für ein Spiel wird."

Ob sich Neulinge mit der Installation anfreunden können? Mehr Infos zum Spiel bekommt ihr in unserer eigenen Vorschau.