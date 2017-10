Age of Empires: Definitive Edition ist die neu aufgelegte Version des ersten Eintrags des beliebten Strategie-Franchise, das in diesem Jahr überraschend als PC-Exklusivtitel auf der E3-Bühne der PC Game Show angekündigt wurde. Nach der Gamescom 2017 gab das Studio schließlich bekannt, dass ihr Spiel ausschließlich für den Windows-Store geplant sei, was die Community seitdem beschäftigte. Viele Fans wollten das Spiel mit ihren Freunden zusammen auf Steam spielen, doch das wird zumindest vorerst keine Option sein, heißt es nun von Entwicklerseite im offiziellen Forum:

"Wir haben uns dazu entscheiden, 'Age of Empires: Definitive Edition' exklusiv im Windows-Store zu veröffentlichen und wir sind gespannt darauf, was dadurch alles [in Bewegung gesetzt wird] - enthalten sind etliche Xbox Live-[Dinge] (Erfolge, Cloud-Speicher, Mehrspieler auf dem schnellsten und stabilsten Gaming-Netzwerk und vieles mehr)."

Den Entwicklern steht natürlich immer noch offen, das Age of Empires-Remake zu einem späteren Zeitpunkt für Steam zu veröffentlichen, das ja bereits andere Titel der Serie unterstützt. Age of Empires: Definitive Edition erscheint am 19. Oktober für PC.