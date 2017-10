Entwicklertagebuch zeigt ''erstes Spielbares'' von Psychonauts 2

Psychonauts 2 wurde erfolgreich auf einer Cowdfunding-Plattform finanziert und hat nun ganz frisch erste Gameplay-Sequenzen erhalten. Double Fine Productions hat in einem Entwicklertagebuch erstes "Spielbares" aus dem kommenden Adventure enthüllt, das uns einen Einblick von allen Systemen und Assets gibt.

"Das 'Erste Spielbare' ist ein Gebiet das wir für Testzwecke erbaut haben, um die neuen Pipelines und Arbeitsflüsse all unserer Abteilungen [zu überprüfen] — Kunst, Animation, Design, Cinematics und so weiter. Wir haben all das schon während der Vorproduktion getestet, doch das ist unser erster großer Versuch eines komplett animierten, spielbaren Abschnitts mit allen Systemen; Kunst, Gameplay und die Technik arbeiten in derselben Umgebung. Vielleicht habt ihr schon andere Teams über den "vertikalen Schnitt" sprechen hören - wir wollen diese Terminologie nicht benutzen, da sie ein Qualitätsniveau im Polishment und der Vollständigkeit impliziert, das wir in dieser Phase der Entwicklung noch nicht erreicht haben."

"Das bedeutet nicht, dass wir aktuell ein fertiges [...] Areal haben; es gibt noch viel zu tun. Allerdings repräsentiert es ein vollständig spielbares Gebiet mit all den Möglichkeiten, die ein Level bieten sollte: Elemente der Spieler-Bewegung, Kampf, Quests, Erfahrung, das Zusammenarbeiten der Benutzeroberfläche mit einem Mix aus Dialog und Audio; einige hastig erstellte visuelle Effekte, Texturen, Belichtung und sogar eine Cutszene. Das bedeutet wir können diese Systeme so gut wie möglich im finalen Spiel wiederholen.

Die Sequenzen aus Video sehen sehr gut aus und erwecken den Eindruck, dass Double Fine gut vorankommt. Psychonauts 2 ist für 2018 auf Playstation 4, Xbox One und PC geplant.