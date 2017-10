Studio MDHR erwägt physische Version von Cuphead

Cuphead ist bereits seit dem 29. September für Xbox One und PC erhältlich und bietet seinen Spielern einen knüppelschweren Plattformer im Design der 1930-er Jahre Comics, den die Fans so sehnsüchtig erwartet haben. Das außergewöhnliche Indie-Spiel erfordert schnelle Reaktionen und das Verständnis gegnerischer Angriffsmuster, was eine ernstzunehmende Herausforderung ist, wie unser Tester Dóri in seiner Kritik und dem unten eingebundenen Livestream-VOD zeigt. Da sich Cuphead trotz seines Schwierigkeitsgrades derart positiv von den Fans aufgenommen wurde und die anfänglichen Verkäufe ebenfalls sehr positiv ausfielen, spricht Studio MDHR nun erfreulicherweise über eine physischen Verkaufsversion:

"Wir haben Pläne -- und werden vielleicht einen physischen Release (Collector's Edition, etc.) haben! :)" so die Moldenhauer-Brüder auf Twitter.