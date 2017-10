Fe ist das geborene Spiel, um uns ''schön träumen'' zu lassen

Fe wurde ursprünglich auf der EA Play-Pressekonferenz 2016 angekündigt und als einer der ersten Titel in die EA-Partnerschaft-Initiative aufgenommen. Auf der Gamescom wurde der Titel nun noch einmal ins Rampenlicht gestellt und deshalb haben wir uns Zoink Games' Creative Director Klaus Lyngeled für ein Interview geschnappt, der uns von der bisherigen Stimmung für das Spiel berichtete. Er sei "überwältigt" von dem Interesse an seinem Titel, insbesondere in Deutschland auf dem großen Medienevent. Als wir ihn fragten, wie Fe überhaupt entstanden ist und was das Ziel der Konzeption war, sagte Lyngeled Folgendes:

"Ich und Andreas [Beijer, ebenfalls Creative Director] haben vor nicht allzu langer Zeit an einem anderen Spiel gearbeitet, bei dem wir uns immer wieder fragten 'Was wäre wenn wir Dinge anders angehen würden?' und er kam dann mit dieser Idee an, dass wir etwas sehr Ruhiges machen könnten. Also begannen wir damit über [solche] Spiele zu sprechen. Welche Spiele gibt es, die etwas Ähnliches machen? Zuerst war es etwas, das richtig schön zu spielen ist, bevor man ins Bett geht. Etwas wovon man schöne Träume kriegt."

Die Konversation berührt außerdem Themen wie den künstlerischen Stil, sowie die Musik und Soundeffekte von Fe. Auf der Gamescom wurde ein Nintendo Switch-Port von Fe bestätigt, das bis dato nur für PC, PS4 und Xbox One gelistet war. Lyngeled selbst sei sehr gespannt darauf, welche Erfahrung sein Adventure auf der Switch wird, denn seiner Meinung nach hat Nintendo eine tolle Plattform am Start: "Ich glaube Nintendo-Fans sind immer offen für Indie-Erfahrungen und ich denke, dass die Switch eine sehr kreative Konsole ist, für ein kreatives Spiel." Fe ist für den Anfang 2018 geplant.