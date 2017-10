Nintendo erhöht Switch-Produktion auf 20 Millionen im Jahr

Die Fertigung von Nintendo Switch-Konsolen soll noch einmal nach oben gefahren werden, um die aktuelle Nachfrage zu bedienen. Das ist diesmal kein weiteres Versprechen von Nintendo-Repräsentanten, sondern geht auf einen Bericht des Wirtschaftsmagazins Digitimes zurück, das eng mit chinesischen Firmen kooperiert und daher Zugang zu internen Quellen in der Industrie hat.

Laut diesen Insidern hat Nintendo die beiden Hardware-Lieferanten Foxconn und Hosiden damit beauftragt, die Produktion der Switch-Bestandteile auf zwei Millionen Exemplare im Monat zu erhöhen. Zusammen mit den hauseigenen Produktionskontingenten liegt die Menge an neuen Hyridkonsolen damit bei 20 Millionen Einheiten pro Jahr. Obwohl hier in Europa aktuell kein Mangel an Switch-Konsolen herrscht, ist die Nachfrage in Japan und einigen Teilen Amerikas noch immer ungedeckt. Die Erhöhung der Produktion soll jedoch nicht allein auf die Bestückung des jetzigen Marktes zurückgehen, sondern auf den Start im chinesischen Markt vorbereiten. Digitimes vermutet dass Nintendo den asiatischen Markt Anfang 2018 betreten könnte. Die Quellen des Magazins erwähnen außerdem, dass zusätzliche Kleinteilhersteller mit Nintendo im Gespräch sind, was dem japanischen Unternehmen eine ziemlich solide Verhandlungsposition geben sollte und vielleicht sogar dafür sorgt, dass die Switch im Preis sinkt.