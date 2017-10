God of War: Kratos wird Atreus nicht die gesamte Zeit über eskortieren

Das neue God of War für die Playstation 4 ist eines der am meisten antizipierten Spiele des kommenden Kalenderjahres und Santa Monica möchte in den kommenden Monaten sichergehen, dass diese Begeisterung nicht unbegründet ist. Wir wissen bereits, dass Hauptcharakter Kratos von seinem eigenen Sohn Atreus begleitet wird, doch in einem aktuellen Interview haben wir erfahren, dass wir nicht die gesamte Spielzeit über auf den Jungen achten müssen. Creative Director Cory Barlog sprach in einem Interview mit Hollywoodreporter genauer über Atreus' Rolle in der Hauptkampagne.

"Es ist ganz klar keine Eskort-Mission.", so Barlog. "Der Spieler hat direkte Kontrolle über Atreus und versucht ihn durch [das Spiel] zu führen. Das Kind hat aber seinen eigenen Kopf und ist in der Lage, auch ohne unsere Aufmerksamkeit klar zu kommen."

Barlog erklärte anschließend, dass wir Atreus mit dem Druck auf einer einzigen Taste Aufgaben bewältigen lassen können, was er als "Zeige deinem Kind, wie man Fahrrad fährt und laufe nebenbei her"-Moment beschreibt. Wie das genau realisiert wird, erfahren wir Anfang des kommenden Jahres auf der PS4.