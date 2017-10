Neuer Preis der HTC Vive ist ''ein Anreiz unter vielen''

Im August hat die HTC Vive einen heftigen Preisschnitt erhalten und als wir darüber mit dem Programm-Manager Graham Breen sprachen, erklärte der uns, wie gespannt sein Team über diese Neuerung sei: "Es ist wirklich eine sehr spannende Zeit für uns.", so Breen. "Wie ihr euch vorstellen könnt ist eine Preissenkung [...] wirklich, wirklich aufregend, denn wir nähern uns dem geschäftigen Teil des Jahres, in dem viele Leute nach VR-[Geräten] Ausschau halten."

Später ging er noch einmal genauer auf die Preispolitik ein: "Ich glaube, der Preis ist sehr wichtig, weil wir Leuten dadurch [den Zugang zu VR] erleichtern und das versuchen wir mit diesem neuen Preis. Es ist ein Anreiz unter vielen [...] Ich habe bereits über die wunderbaren Inhalte gesprochen, wie die Triple-A[-Spiele für die HTC Vive]. Was ihr in der Packung bekommt ist die beste VR-Erfahrung die es gibt. [...] Ihr bekommt zwei Basisstationen und diese Basisstationen registrieren euer VR-Headset und die zwei Hand-Controller. Diese fünf Items kommen in einer Packung für jeden und [...] [machen es möglich], eine Zimmer-große VR-Umgebung [zu erschaffen]. Wenn ich sage raumfüllend, dann meine ich, dass ihr in VR herumlaufen könnt. Ihr werdet sehr akkurat aufgezeichnet und bekommt eine komplette Erfahrung."

Investiert ihr dieses Weihnachten in die Vive oder wartet ihr auf die nächste Generation der VR-Geräte?