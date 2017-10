The Inner World: Der letzte Windmönch erscheint in zwei Wochen

Die Berliner von Studio Fizbin haben gestern den neuen Termin ihres klassischen Point&Click-Adventures The Inner World: Der letzte Windmönch bekanntgegeben. Die Fortsetzung von Robert, Laura und der Taube Hack wird demnach schon in knapp zwei Wochen, genauer gesagt am 20. Oktober 2017, bereitstehen und uns erneut in die Welt Asposien entführen. Einen Eindruck von einem frühen Kapitel des Spiels bekommt ihr hier, gelistet ist der Titel für PC, PS4 und Xbox One, sowie für mobile Geräte (die aber später kommen).