Eigene Kritik und dicke Bildergallerie von Mittelerde: Schatten des Krieges gelandet

Monolith hat mit Mittelerde: Mordors Schatten 2014 einen echten Überraschungshit geschaffen, der uns mit einem innovativen System aus prozedural generierten Gegnern eine personalisierte Spielerfahrung bot. Drei Jahre später ist Warner Bros. bereit den zweiten Teil zu veröffentlichen, doch dem gelingt es aufgrund vieler Schwächen nicht, aus den Schatten des großen Bruders herauszutreten. Woran genau das liegt und was das neue Abenteuer von Talion und Celebrimbor toll umsetzen, das haben Anne und unser englischer Kollege Bengt in ihrer umfangreichen Kollaborationskritik zusammengefasst. Eigene Screenshots findet ihr am Ende dieser Meldung, was erwartet ihr von Mittelerde: Schatten des Krieges?

Normale Playstation 4-Screenshots