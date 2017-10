Xbox One S im Assassin's Creed Origins-Bundle angekündigt

Microsoft und Ubisoft arbeiten eng miteinander zusammen, um ihre kommenden Produkte zu veröffentlichen und kündigten deshalb gestern ein neues Konsolen-Bundle mit zwei interessanten AAA-Spielen des französischen Publishers an. Für 349,- Euro bekommen wir die 1TB-Xbox One S mit einer digitalen Kopie des nächsten Assassinen-Abenteuers Assassin's Creed Origins und dem überaus erfolgreichen Mehrspieler-Shooter Rainbow Six: Siege. Wenn euch die Hälfte an Speicherplatz ausreicht und euch die 500GB-Version genügt, schlagt ihr übrigens nur 279,- Euro. Beide Versionen werden ab 27. Oktober, pünktlich zum Release von Assassin's Creed Origins, erscheinen (das wir uns letzte Woche ganz genau angeschaut haben). Einige Nutzer werden sich jetzt berechtigterweise fragen, warum wir kein Xbox One X-Bundle bekommen, schließlich machen Ubisofts neue Titel darauf die beste Figur. Wir haben darauf keine Antwort aber vielleicht ihr?