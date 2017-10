Hand of Fate 2 für Anfang November geplant

Defiant Development hat vergangene Woche angekündigt, dass ihr strategische Kartenspiel Hand of Fate 2 am 7. November für PC, PS4 und Xbox One erscheint. Dass der Titel zufällig am selben Tag wie die neue Xbox One X erscheint ist kein Zufall, denn auf der Plattform soll 4K- und HDR realisiert werden. Neue Bilder und den aktuellen Trailer haben wir ebenfalls am Start. Auf welcher Plattform werden ihr im November spielen?