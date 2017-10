Star Wars Battlefront II: Offline-Gameplay aus dem Arcade-Modus der Beta

Wir haben einen Videobeweis davon aufgenommen, was für ein absolutes Biest Death Maul auf der dunklen Seite der Macht ist. In der aktuell nur für Vorbesteller laufenden Star Wars Battlefront II-Beta gibt es einen Arcade-/Solo-Modus, der offline gespielt werden kann uns uns vor einige vorgegebene Szenarien stellt. Im ersten Video schnetzeln wir uns mit dem ikonischen Doppel-Lichtschwert schwingend durch die Mission "Löscht sie aus", im zweiten Clip benutzen wir die Drohne der Separatisten, um damit 75 Klone im Thronsaal von Naboo zu eliminieren. Bislang ist unsere liebste Klasse der schwere Soldat, wie steht es bei euch? Star Wars Battlefront II erscheint am 17. November 2018 für Xbox One, Playstation 4 und PC.