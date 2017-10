Assassin's Creed Origins: Wir waren vier Stunden im alten Ägypten unterwegs

Vergangene Woche haben wir Assassin's Creed Origins auf einem presseexklusiven Anspielevent ausprobiert und dem neuen Protagonisten Bayek vier Stunden lang durch die gefährliche Wildnis des alten Ägyptens gescheucht. Was Stefan dabei alles erlebt hat und welche Eindrücke er von der Veranstaltung mitgenommen hat, das lest ihr ab sofort in unserer finalen Vorschau zum Spiel. Eigentlich hätten wir euch sogar massig eigenes Gameplay der Xbox One X-Version von Assassin's Creed Origins zeigen dürfen, allerdings hat es irgendwie unsere Aufnahmen zerschossen, weshalb wir jetzt blöderweise nur Screenshots haben. Allzu große Angst vor Spoilern braucht ihr dadurch aber nicht zu haben, denn wir zeigen vor allem die verschiedenen Aspekte der Wildnis und nicht unbedingt die Story (die auf den untersten Bildern aber langsam durchkommt). Gespielt wurde in einem frühen Bereich Ägyptens der Stufe 12 bis 16, Levelcap ist die Stufe 40. Die Memphis-Vorschau von der Gamescom war zum Beispiel in einem Areal der Stufe 20 angesiedelt. Assassin's Creed Origins erscheint am 27. Oktober für PC, Xbox One und Playstation 4.

Neue offizielle Bilder von Ubisoft:

Eigene Screenshots der Xbox One X-Version: