Super Mario Odyssey: Deshalb hat sich Nintendo von den Leben verabschiedet

Super Mario Odyssey erscheint in drei Monaten und wird einige bekannte Konventionen der langlebigen Serie auf den Kopf stellen. Was schon zuvor für einige Diskussionen gesorgt hat, ist Nintendos Entschluss sich von den Leben loszureißen zu wollen, die Mario seit jeher begleiten. Wenn wir in Super Mario Odyssey sterben sollten, dann verlieren wir von nun an Münzen, mit denen wir ansonsten kosmetische Outfits und Hüte bezahlen würden. Direktor Kenta Motokura erklärte den Kollegen von Game Informer im persönlichen Gespräch, warum Nintendo sich dazu entschieden hat, das Lebenssystem wegzudrücken.

"Wir dachten daran, wie ein solches Lebenssystem in dieser Art von vielfältigen, erkundungs-lastigen Spiel funktionieren würde. In dieser Sorte von Spiel gäbe es verschiedene Neustartpunkte. Wir entschieden uns dazu, nicht das Lebenssystem zu nutzen, weil es kein absolut nötiges Element war. Außerdem dachten wir, dass es den Wunsch der Spieler beeinflusst, [weiterzuspielen.] Denn wenn Spieler gut [bei etwas] sind, dann sehen wir den [Game Over]-Bildschirm nicht [...]. Unerfahrene Nutzer würden das wahrscheinlich [aber] sehr häufig sehen."

Glaubt ihr diese Lösung wird dem ehemaligen Klempner in die Karten spielen oder haltet ihr nichts davon?