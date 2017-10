Stranger Things: The Game für iOS und Android erschienen

In Vorbereitung auf die zweite Staffel der Netflix-Serie Stranger Things am 27. Oktober haben BonusXP und Netflix Stranger Things: The Game für iOS- und Android-Geräte veröffentlicht. Das kleine Mobile Game bietet Retro-Grafiken und Oldschool-Charme und erlaubt uns, die ikonischen Figuren aus der TV-Serie zu spielen. Wie ihr im unteren Video sehen könnt werden wir Hopper durch Hawkins begleiten und uns dessen Umgebungen, wie dem Wald vom Mirkwood oder Hakwins Labor genauer anzuschauen. Jeder Charakter hat einzigartige Fähigkeiten, da wären zum Beispiel Lucas, der Dinge festnageln kann und Nancy, die mit Schlagstöcken für Unruhe sorgt. Das Spiel besitzt sogar Speedrun-Herausforderungen mit denen ihr eure Freunde anstacheln sollt. Stranger Things: The Game kann ab sofort kostenlos im Apple Store und im Google Play Store heruntergeladen werden.