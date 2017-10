Heute im GR-Livestream: Gundam Versus

Die Gundam-Reihe konnte die Arkade-Welt in der Vergangenheit immer in Windeseile für sich gewinnen, doch wie sieht es mit dem neuesten Actionspiel aus? Wird die Komsolengemeinschaft die mobile Natur des Spiels auf der Playstation 4 mögen? Es wird Zeit genau das herauszufinden. Deshalb wollen wir uns heute ab 16:00 Uhr Gundam Versus in unserem täglichen Livestream anschauen. Wer geerdete Zwei-gegen-Zwei-Duelle mit Mechs mag und eine bunte Erfahrung wertschätzen kann, der sollte sich das Spiel mal genauer anschauen. Hier geht es zu unserer Liveseite.