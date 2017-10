Grafikduell: Forza Motorsport 7 vs. Project Cars 2

Dieser Herbst wird von fantastischen Rennsimulationen beherrscht, die innerhalb von fünf Wochen nacheinander an den Start gehen und Fans noch das ganze nächste Jahr unterhalten und beschäftigen dürften. Zwei der drei Konsolen-Rennspiele sind bereits erschienen und konnten bei uns für große Diskussionen sorgen. In einem Grafikduell haben wir Forza Motorsport 7 von Turn 10 und Project Cars 2 von Slightly Mad Studios miteinander verglichen und uns genau angeschaut, was welcher Vertreter unter und über der Haube hat. Die Entscheidung überlassen wir euch, viel Spaß!

Alle Bilder entsprechen In-Game-Aufnahmen die mit der Screenshot-Funktion der jeweiligen Konsole erstellt wurden. Das Speicherformat und das Hochladen auf unserer Webseite hat zu keinen Kompressionsverlusten geführt. Was ihr hier seht sind echte, ungeschönte 1080p-Aufnahmen direkt aus dem Spiel. Wenn ihr auf die entsprechenden Bilder klickt, dann könnt ihr schon die Pixel zählen.

Welcher Titel macht für euch das Rennen?