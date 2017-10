VR-Erfahrung Halo Recruit erscheint am 17. Oktober

Alex Kipman von Microsoft kündigte im Windows Mixed Reality-Blog überraschend eine VR-Erfahrung im Halo-Universum an. Das kurze Minispiel Halo Recruit erscheint am 17. Oktober und wird uns einige der ikonischen Gegner der Allianz in einem netten Trainingsszenario entgegenwerfen. Halo Recruit wurde von 343 Industries erstellt und mithilfe von Endeavor One ins VR-Universum transferiert. Freunde des Master Chiefs sollten ihre Erwartungen jedoch zurückschrauben, da wir weder John noch einen anderen Spartaner begegnen werden und es sich hier nicht um ein "richtiges" Halo-Spiel handelt. Stattdessen bieten die beiden Teams mit Halo Recruit eine "seichte Einführung in die Welt von Halo und einige der ikonischsten Charaktere... Oh und seinen Waffen sowie eventuell einem Warthog." Um Halo Recruit zu spielen benötigt ihr ein Windows MR-Headset, die Demo steht ab übernächstem Dienstag kostenlos im Windows-Store bereit. Anschauen könnt ihr euch das ganze in diesem Video.