PUBG-Entwickler arbeiten an Verbesserung der Server-Situation

Playerunknown's Battlegrounds ist vor kurzem Ziel einer Beschwerdewelle auf Steam geworden, weil der Titel neuerdings wohl unter allzu großen Serverproblemen und Lags leidet. Entwickler Bluehole Studio hat sich diesem Streitpunkt nun in einem eigenen Blog-Eintrag angenommen und möchte sich bei allen Spielern entschuldigen, die in den vergangenen Tagen ungewohnt viele Schwierigkeiten mit dem Battle Royale-Spiel hatten. Das Team sei bereits mit einer Lösung des Problems beschäftigt, heißt es.

"Zuerst einmal möchten wir uns aufrichtig bei allen entschuldigen, die kürzlich von Serverproblemen betroffen waren und deshalb lange Wartezeiten oder andere lästige Dinge erfahren haben.", so der Entwickler. "Unser Entwicklungsteam ist konstant dabei unsere Serverarchitektur weiterzuentwickeln, um die steigende Anzahl an gleichzeitigen Spielern zu verarbeiten und dringende Notfälle zu handhaben. Trotz unserer täglichen Bemühungen gab es zu Spitzenzeiten einige unerwartete Schwierigkeiten, die zu weiteren Problemen führten, die wir leider nicht so schnell lösen konnten, wie wir eigentlich sollten."

Spielerzahlen von bis zu 1,6 Millionen gleichzeitigen Spielern auf Steam müssen im Voraus angelegt und vorbereitet werden, so Bluehole. Nehmt ihr die Entschuldigung an oder spielt ihr jetzt erst recht Fortnite?