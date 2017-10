The Witcher 3: Fan-Mod löst Grafikversprechen beim Thema Gras ein

Mittlerweile sind wir das ja gewohnt: Publisher kündigen große Spiele an und schüren mit glitzernden Trailern und Screenshots hohe Erwartungen, die am Ende kaum mehr einzuhalten sind. Oftmals muss die grafische Qualität in solchen Szenarios zurückstecken, was zur Veröffentlichung aktueller Titel regelmäßig einen Eklat verursacht. Was viele gerne vergessen ist, dass auch das mittlerweile über zwei Jahre alte The Witcher 3: Wild Hunt seine Fans mit leuchtender Grafikpracht verzaubern wollte. Am Emde musste die Präsentation aber einige Stufen runtergefahren werden (was der guten Figur vom Weißen Wolf ja nicht furchtbar geschadet hat). Einige der Details aus den ursprünglichen E3-Trailer haben es nun auf Umwegen doch ins Spiel geschafft. Der Modder 'Boostin4kix' hat zum Beispiel eine Modifikation für The Witcher 3 programmiert, die das Gras in weiten Arealen der Karte umfassend überarbeitet.

"Ein Teil der Gräser, die ich [für die Mod] benutzt habe, habe ich aus alten Bildern und Trailern aus dem Spiel, noch bevor dieses veröffentlicht wurde.", so Boostin4kix. "Ich habe echt viel Zeit investiert, um das Gras [eines bestimmten Bereichs] zu finden, doch ich glaube es wurde komplett aus dem Spiel entfernt."

Ein Video das den Mod in Aktion zeigt, findet ihr auf Youtube, weitere Informationen über den Mod bekommt ihr auf Nexusmods. Glaubt ihr die Jagden in The Witcher 3: Wild Hunt werden nun noch besser?

Quelle: <a href=http://www.dsogaming.com/news/the-witcher-3-new-mod-overhauls-its-grass-to-look-closer-to-the-pre-downgraded-e3-version/">DSOGaming</a>.