Dragon's Dogma: Dark Arisen auf Xbox One und PS4 gelandet

Dragon's Dogma: Dark Arisen ist in seiner überarbeiteten Version endlich auf den aktuellen Konsolen erschienen und gibt neuen Spielern somit die Möglichkeit, das originale Playstation 3- und Xbox 360-Spiel von 2012 in zeitgemäßer Präsentation zu erleben. Capcom hat uns anlässlich der neuen Veröffentlichung ein schickes Video geschickt, in dem wir die Fortschritte in der grafischen Qualität zwischen der Originalversion von Dragon's Dogma und dem aktuellen Erscheinungsbild sehen. Werdet ihr noch einmal in die Welt zurückkehren oder plant ihr bereits euren ersten Besuch? Eine Reise lohnt sich!