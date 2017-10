Planet der Affen: Last Frontier-Trailer stellt Khan vor

Im August hat Imaginati Studio überraschend Planet der Affen: Last Frontier enthüllt, ein Abenteuer im bekannten Film-Universum das zwischen Planet der Affen: Revolution (2014) und Planet der Affen: Survival (2017) spielt. Gestern hat der Entwickler einen neuen Trailer eingeführt, der uns den Hauptcharakter des Actionspiels näher vorstellt. Khan wird schwierige ethnische Entscheidungen treffen müssen, um gleichzeitig seine Familie zu beschützen und weiterhin für Ceasar kämpfen zu können. Der Trailer gibt uns zudem einen Vorgeschmack darauf, in welche moralischen Zwickmühlen wir beim Spielen von Planet der Affen: Last Frontier geraten können. Der Titel konzentriert sich auf eine Randgemeinschaft von Affenmenschen, die Unterschlupf vor dem fortlaufenden Krieg in den Rocky Mountains suchen. Doch weil der Winter vor der Tür steht, werden die Affen gezwungen sich einer nahen Siedlung der Menschen zu nähern. Planet der Affen: Last Frontier erscheint noch dieses Jahr für PC, Playstation 4 und Xbox One.