Halloween kehrt nächste Woche in Overwatch zurück

Blizzard ist für die leidenschaftliche Widmung saisonaler In-Game-Events in ihren eigenen Spielen bekannt und da Halloween vor der Tür steht, dürften uns in den kommenden Wochen wieder viele gruselige Überraschungen erwarten. Das Overwatch-Team hat die Woche bereits auf Twitter das sogenannte Halloween Terror-Event enthüllt, das schon am 10. Oktober startet. McCree und Reaper werden schaurige neue Skins bekommen und sicher bleiben sie nicht die Einzigen. Im vergangenen Jahr durften wir uns an einem PvE-Hordemodus namens Junkenstein's Revenge versuchen, der in diesem Jahr vielleicht wieder zurückkehren würde (dass Junkrats neuer Skin das Logo der diesjährigen In-Game-Veranstaltung trägt, lässt uns glauben, dass wir diesen Modus oder eine Variante davon erneut zu Gesicht bekommen). Freut ihr euch auf Halloween?