Gran Turismo Sport-Demo erscheint nächste Woche

Viele Racing-Liebhaber auf der Sony-Konsole haben diesem Zeitpunkt schon lange herbeigesehnt; in zwei Wochen erscheint Gran Turismo Sport auf der PS4. Wie Sony gestern Abend überraschend meldete, dürfen alle Interessierten schon vor dem offiziellen Startschuss die Motoren aufbrausen lassen, denn Polyphony Digitals neuestes Spiel wird nächste Woche eine kostenlose Demo bekommen. Am 9. Oktober startet die zeitlich begrenzte Testversion von GT Sports, in der uns die Kampagne, Arcade-Rennen mit Splitscreen-Möglichkeit für zwei Spieler und der neue Fotographie-Modus zur Verfügung stehen. Montag um 11 Uhr vormittags soll alles bereitstehen und angehenden Rennfahrern den Frühstart versüßen. Um weitere Anreize zu schaffen verteilt Polyphony eine Million Dollar In-Game-Währung an alle Demo-Teilnehmer, außerdem wird der Fortschritt ins finale Spiel übertragen. Am 12. Oktober um 15:00 Uhr werden die Server wieder abgeschalten. Nehmt ihr euch die drei Tage frei?