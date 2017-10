Layton kehrt 2018 zurück

Level 5 will sich in den kommenden zwei Jahren wieder stärker auf den westlichen Markt konzentrieren und entwickelt gerade Pläne für all die Titel, die neben Layton's Mystery Journey: Katrielle und die Verschwörung der Millionäre, Yo-kai Watch 2: Geistige Geister und Ni no Kuni II: Schicksal eines Königreichs noch geplant sind. Das Unternehmen möchte offenbar sogar einige alte und neue IPs veröffentlichen. Dank eines Gesprächs wischen Simon Waldron, dem Senior-Vizepräsident der Abteilung Marketing und Lizenzierung bei Level 5 und License! Global haben wir erfahren, dass der Entwickler im Sommer 2018 einen neuen Layton-Ableger veröffentlichen will. Aktuell plant das Studio einige animierte Produkte und "experimentelle Veranstaltungen", was vielleicht sogar die Nintendo Switch mit ihrer hybriden Natur beinhalten könnte. Das Magazin spricht außerdem über Crossover-Inhalte mit anderen hauseigenen Marken, wie Inazuma Eleven, das wohl neu kreiert werden soll, und Yo-kai Watch. Für Level 5-Fans könnte das eine spannende Sache werden.