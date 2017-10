SNES Mini versteckt Zwei-Spieler-Modus für Yoshi's Island und Earthbound

Viele der 21 vorinstallierten Spiele auf dem SNES Classic Mini unterstützen lokalen Mehrspieler, weshalb Nintendo jeder Verpackung auch zwei Controller beigelegt hat. Offiziell gibt es neun Titel, die wir mit einem Kumpel oder einer Freundin vom Hauptmenü aus im Koop spielen können, doch offenbar enthält die Retrokonsole noch einige weitere versteckte Optionen. Zwei Titel des SNES Mini, Yoshi's Island und Earthbound,, haben einen verborgenen Zwei-Spieler-Modus. GameXplain erklärt uns im Video, wie ihr die Koop-Möglichkeit freischaltet, bzw. was ihr dafür machen müsst.

In Yoshi's Island zum Beispiel müsst ihr auf der Weltkarte X, X, Y, B, A eingeben. Dieses Passwort schaltet die "Mini Battles" im Hauptmenü frei, das sind sieben verschiedene Minispiele, wovon zwei explizit für zwei Spieler konzipiert wurden, in denen wir uns miteinander messen können. Bei Earthbound ist die Lage sehr viel leichter. Um dort zu zweit zu spielen, müsst ihr einfach einen zweiten Controller anstecken und eine Taste drücken. Was genau ihr damit macht, müsst ihr selbst herausfinden, denn beide Spieler haben fortan die Kontrolle über die Party. Weitere Informationen über die neueste Retro-Reproduktion bekommt ihr in unserer Gadget-Kritik. Habt ihr euren SNES Classic Mini bereits bekommen?