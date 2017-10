Erste Episode zur The Witcher-Dokumentation veröffentlicht

Noclip ist ein Unternehmen, welches Crowdfunding-basierte Dokumentationen zu Videospielen produziert. Um den zehnjährigen Geburtstag des ersten von CD Projekt Red entwickelten Videospielreihe zu feiern, wurde nun die erste Episode von "The Story of CD Projekt - Witcher Documentary" veröffentlicht. Das Video dauert 30 Minuten lang und ist komplett kostenlos auf YouTube verfügbar. In der ersten Episode wird das Studio und ihr Umfeld während der Entwicklung präsentiert. Dabei sprach das Team mit dem Co-Gründer Marcin Iwiński über das "Leben im sozialistischen Polen, das Geschäft des Spielvertriebs und die Gründung von CD Projekt Red".

Fünf weitere Episoden sollen innerhalb von zehn Tagen folgen. Hier ist der Zeitplan der Veröffentlichungen und das Thema der jeweiligen Episode:

• "In Erinnerung an The Witcher 1 & 2 - Mittwoch, 4. Oktober: Die Entwickler und Spieler von W1 und W2 erinnern sich zurück, während Marcin über die Höhen und Tiefen der Firma spricht.

• Die Erschaffung der Welt von The Witcher 3 - Freitag, 6. Oktober: Wie Level-Design, Environmental-Design und das Design der echten Welt kombiniert wurden, um die Welt von Wild Hunt zu erschaffen.

• Die Quests von Wild Hunt - Montag, 9. Oktober: Details zum Design von W3's unvergesslichsten Quests und die vielen Quests, die sich im Laufe der Entwicklungszeit geändert haben.

• Found in Translation - Mittwoch, 11. Oktober: Die Lokalisierungs- und Adaptionsabteilungen sprechen über die detailreiche Arbeit, die darin steckt, The Witcher mehrsprachig zu gestalten.

• Der Teufel steckt in den Details - Freitag, 13.Oktober: Wie sich Elemente wie Musik, Cinematic-Design, Kampf und noch mehr zusammenfügen, um ein glaubwürdiges Universum zu erschaffen".