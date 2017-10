Spieler zerstört erstes Thargoiden-Schiff in Elite: Dangerous

Die Thargoiden sind eine Alienspezies die mit den früheren Elite-Spielen eingeführt wurden und nun in Elite: Dangerous zurückgekehrt sind; zusammen mit einem Haufen von Mysterien, die sich um sie drehen. Der erste aufgezeichnete Tod eines Thargoiden geht wohl an Joshua "Harry Potter" Chamberlain, oder besser gesagt seinem Klan, der Smiling Dog-Crew, die das Ganze mit einem YouTube-Video festgehalten haben. Dort sehen wir, wie das Schiff des Thargoiden zerlegt wurde, bis das Herz angreifbar war und es mit Anti-Xeno-Geschossen bombardiert wurden konnte. Definitiv eine Meisterleistung und ein Meilenstein in der Geschichte des umfangreichen Sci-Fi-Spiels. Werdet ihr euch ebenfalls daran versuchen, einen Thargoiden zu töten?

