Playstation-Präsident Andrew House tritt ab

Andrew House ist für viele Videospieler vielleicht nicht unbedingt der bekannteste Name in de Branche, doch seit vielen Jahren ist er ein wichtiger Teil von Sony und der Playstation. Seit 27 Jahren steht House unter der Fahne des japanischen Unternehmens und vertritt Sony Interactive Entertainment als Präsident und (seit 2011 als) globaler CEO. Doch alle guten Dinge haben ein Ende und nun wird es Zeit für ihn, sich neuen Herausforderungen zu widmen.

Sony und House gaben Montag Abend den Abtritt des Präsidenten und Geschäftsführers bekannt. Mit sofortiger Wirkung ist sein ehemaliger Stellvertreter, John "Tsuyoshi" Kodera effektiv in der höchsten Position bei Sony beschäftigt. House selbst wird dem Unternehmen für die nächsten Jahre als Anteilhaber zur Verfügung stehen und sicherstellen, dass sein Wechsel reibungslos verläuft. Anschließend würde sich der Waliser gerne neue Horizonte erschließen:

"Ich bin unfassbar stolz auf all das, was wir mit Playstation und Sony Interactive Entertainment erreicht haben: globale Unterhaltung für Millionen von Menschen mit den besten Spielen und den Aufbau einer kompletten Firma für digitale Unterhaltung. Playstation war für mehr als 20 Jahre ein gewaltiger Teil meines Lebens, doch während die Firma weiterhin Rekord-brechende Erfolge verzeichnet, scheint für mich die richtige Zeit gekommen zu sein, um mich neuen Herausforderungen zu stellen. Ich werden immer die Freundschaft und die Leute hier bei SIE wertschätzen, die eine so wundervolle Arbeit an den Tag legen. Ich bin außerdem besonders stolz auf die Playstation-Fans und die Gamer auf der ganzen Welt. John und das Team von SIE sind Weltklasse und ich weiß, die Zukunft von Playstation ist leuchtend hell."

Habt ihr bedeutende Gedanken an House? Wir erinnern uns noch sehr gut daran, als er auf der E3 vor zwei Jahren Hideo Kojima auf die Bühne holte und Death Stranding enthüllte, das war ein schöner Moment. Alles gute Andrew und danke für deine Leidenschaft.