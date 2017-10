Stardew Valley erscheint am Donnerstag auf der Switch

Anfang des Jahres sprach Eric Barone, auch bekannt als ConcernedApe, darüber, dass Stardew Valley hoffentlich irgendwann in diesem Sommer auf der Nintendo Switch erscheinen wird. Zwar wurde der geplante Termin nicht eingehalten, doch wir müssen nicht mehr lange darauf warten. Barone kündigte an, dass die Nintendo Switch-Version zum erfolgreichen Spiel bereits morgen, am Donnerstag den 5. Oktober erscheinen wird. Außerdem wiederholte er noch einmal, dass der Mehrspieler-Modus noch immer für das "Frühjahr 2018" geplant sei. Ein wenig Zeit haben wir also noch, um uns eine eindrucksvolle Farm auf der Hybridkonsole aufzubauen. Was haltet ihr von Stardew Valley?