Heute im GR-Livestream: Forza Motorsport 7

Wir waren die letzten Tage gut mit Forza Motorsport 7 beschäftigt, dem neuesten Ableger von Microsofts luxuriöser Rennspielserie. Weil wir nicht bei Gamereactor nicht nur Fußballfans sondern Autonarren sind, haben wir heute noch einige tolle Sachen mit dem Spiel geplant. Alles beginnt mit unserem Livestream, in dem wir die neue Rennsimulation von Turn 10 anspielen werden, bevor das Spiel morgen erscheint. Zeitgleich wird unsere fertige Kritik zum Spiel online gehen und anschließend haben wir noch einige spezielle Videos für euch am Start; also bleibt gespannt. David aus Spanien wird ab 16:00 Uhr mit seinem geliebten Lenkrad einige Kurven drehen, das solltet ihr lieber nicht verpassen. Den Livestream findet ihr auf unserer Live-Seite oder unseren sozialen Kanälen.