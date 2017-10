Darkest Dungeon kommt für Nintendo Switch

Red Hook Studios hat am Wochenende auf ihren sozialen Medienkanälen überraschend eine spielbare Version von Darkest Dungeon auf der Nintendo Switch präsentiert. Wann wir mit dem Port rechnen dürfen ist noch nicht bekannt, das gleiche gilt für Preis und Umfang des Abenteuers. Die Switch ist eine tolle Plattform für das sehr grindige Rollenspiel, das man unserer Meinung nach am besten in kleinen Häppchen geniest. Das macht es nämlich leichter, sich von den bösen Frustmomenten zu erholen, für die das Spiel so bekannt und gefürchtet ist. Was sagt ihr zu dieser Ankündigung?