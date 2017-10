Exklusives Forza Motorsport 7-Gameplay mit dem Gaming-Lenkrad

Bislang hat sich Microsoft vehement dagegen gewehrt, das neue Forza Motorsport 7 mit einem echten Lenkrad zu zeigen und uns ausschließlich mit dem unnützen Controller "fahren" lassen. Dass damit bei einem für das Studio so wichtigen Titel kein echtes Fahrgefühl aufkommt, dürfe allen Lenkrad-Jüngern klar sein, aber für unsere frische Kritik konnten in einem angemessenen Umfeld ausgiebig und ohne Restriktionen spielen. Im folgenden Video seht ihr daher unser Test-Set-Up mit dem ClubSport-Lenkrad (V2.5) von Fanatec und den passenden V3-Pedalen (invertiert).

Ein weiterer angenehmer Unterschied von Forza Motorsport 7 ist die Rückkehr von Porsche. Anstatt uns erneut in den 911 GT2 RS zu setzen (der bereits zu einer Art Aushängeschild für das neue Spiel von Turn 10 geworden ist) haben wir den wundervollen Porsche Cayman GT4 aus dem Jahr 2016 gewählt, um damit auf einer der besten Rennstrecken der Welt zu rasen: dem Mugello Autodromo Internazionale.

Zu guter Letzt haben wir uns noch die neue Kameraperspektive angeschaut, die Nutzer bereits seit Jahren gefordert haben. Die brandneue Fahrerperspektive ist zwischen der Motorhaube und dem Cockpit angesiedelt und blendet Hände und das Lenkrad aus (Rennspielfans mit passendem echtem Lenkrad zieht diese Perspektive deutlicher stärker in das Spiel, da sie ja ihre eigenen Hände und das Lenkrad ja direkt vor sich sehen). Forza Motorsport 7 erscheint morgen, am 3. Oktober digital für Xbox One und PC, physisch steht der Titel dann spätestens ab Mittwoch überall in den Läden bereit. Unsere Review-Eindrücke könnt ihr ab sofort hier nachlesen. Nächsten Monat erscheint dann das große 4K60FPS-Update für Forza auf der Xbox One X.