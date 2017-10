Valerians Fehlschlag schürt Hoffnung für Lucy 2

Luc Besson ist als Regisseur für Filme wie Das Fünfte Element und Lucy bekannt, sein letztes Projekt, Valerian - die Stadt der tausend Planeten, wurde bei den Kinobesuchern allerdings gemischt aufgenommen: Während das Budget des Films über 150 Millionen Euro betrug, brachte der Film bis dato noch nicht mal 35 Millionen Euro ein. Damit sollte ziemlich klar sein, dass wir vorerst keine Fortsetzung bekommen werden. Allerdings gibt es vielleicht gute Neuigkeiten für eine andere Film-Fortsetzung. Luc Bessons Produktionsfirma Europa Corp will sich in Zukunft nur noch auf Filme spezialisieren, die bereits in der Vergangenheit viel Geld eingespielt haben. Einer dieser Filme ist anscheinend Lucy 2, dessen Skript bereits fertig geschrieben wurde. Der Film selbst soll sich sogar bereits in "aktiver Entwicklung" befinden. Bessons nächstes Projekt ist ein neuer Thriller, der sich ebenfalls um eine weibliche Protagonistin dreht, danach könnte er sich jedoch eventuell Lucy 2 widmen. Im Original, das 2014 veröffentlicht wurde, übernahm Scarlett Johansson die namensgebende Rolle der Lucy. Dabei verkörperte sie eine normale Frau, die durch eine ungewollte Überdosis an experimentellen Drogen in eine Art Superheldin mit übernatürlichen Kräften verwandelt wurde. Würdet ihr euch eine Fortsetzung zu Lucy ansehen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.

Quelle Variety.