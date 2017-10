Pete Hines spricht über Nachfrage von The Elder Scrolls VI

Es ist kein Geheimnis, das sich viele Spieler von Bethesda ein The Elder Scrolls VI wünschen, denn der letzte Eintrag der Serie liegt bereits sechs Jahre zurück. Selbst ein neuer Fallout-Teil hat es mittlerweile durch die Produktion geschafft und Fans sind gespannt darauf, was das Studio ihnen im kommenden Jahr zu bieten hat. Bethesda-Vizepräsident Pete Hines hat über diesen konstanten Bedarf nun in einem Interview mit Games Radar gesprochen und dort erklärt, dass die Dinge nicht immer so leicht seien, wie sich das viele Menschen vorstellen.

"Bis es nicht exakt das ist, was alle wollen, werdet ihr viel Kritik ernten.", sagte Hines. "Ich habe versucht einen Teil [der Nachfrage] auszugliedern; vor einigen [...] Jahren bin ich zu Todd [Howard, Direktor von Bethesda] gegangen und habe ihm gesagt 'Jeder fragt uns nach The Elder Scrolls VI. Du musst mir helfen. Komm mit mir da raus und sag [den Fans], welchen Weg das Studio einschlägt und wann The Elder Scrolls VI kommt. Versuche die Erwartungen zu beeinflussen."

Laut Hines benötigen die Entwickler ihre Freiheiten. Sie seien keine "Verkaufsautomaten", die auf Knopfdruck das gewünschte Produkt anbieten - "<i>sie wollen in der Lage sein, ihre Beine kreativ auszustrecken und neue Ideen auszuprobieren [...]."<i>, so der Vizepräsident. Ein Spiel zu entwickeln, nach dem alle Leute jahrelang fragen, das dauert eben seine Zeit. Seid ihr unter den größten Fans von The Elder Scrolls und könnt den nächsten Teil kaum noch abwarten?