Playerunknown's Battlegrounds könnte zur PS4 kommen

Diejenigen unter euch, die Sonys Playstation 4 als Hauptsystem für Videospiele nutzen, sind sicher irritiert davon, dass der größte Hit des Jahres, Playerunknown's Battlegrounds, bislang nur für PC verfügbar ist und Ende des Jahres dann ausgerechnet auf die Xbox One kommen soll. Doch in einem aktuellen Artikel von Bloomberg spricht der Creative Director Brendan Greene von Bluehole Studios darüber, dass PUBG vielleicht auch auf der Playstation 4 erscheinen könnte. Die Gespräche mit Sony hätten bereits gestartet, das Studio schaut sich aktuell nämlich auch auf anderen Plattformen um. Falls alles reibungslos verläuft, dann könnten die Arbeiten an einer PS4-Version des Spiels Anfang kommenden Jahres beginnen, nachdem die Xbox One bedient wurde. Würdet ihr PUBG lieber auf der Playstation 4 spielen?