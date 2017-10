Gran Turismo Sport bekommt mehr Karren nach dem Start

Mittlerweile wissen wir alle, dass Spiele nicht mehr mit dem Zeitpunkt fertiggestellt sein müssen, sobald sie erschienen sind und leider wird dieser Trend auch bei GT Sport nicht Halt machen. Serienschöpfer Kazunori Yamauchi hat vor einigen Tagen enthüllt, dass sein neuestes Spiel auch nach der Veröffentlichung noch weitere Autos bekommen wird. GT Sport bietet bereits um die 150 Flitzer, die in verschiedene Gehalts- und Leistungsklassen unterteilt wurden. Weitere Vehikel werden mittels DLC-Pakete in das Spiel gelangen. Wie viele Exemplare das genau sein werden ist noch nicht bekannt, angesichts der recht niedrigen Ausgangszahl hoffen wir jedoch darauf, dass sich das Preis-Leistungs-Verhältnis die Wage hält und wir nicht mit Bezahlinhalten erschlagen werden. Gran Turismo Sport erscheint am 18. Oktober exklusiv für Playstation 4.

Quelle, GTplanet.com.