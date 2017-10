Sony führt Playstation-Kreditkarte ein

In Kollaboration mit Capital One führt die Sony-Tochtergesellschaft Sony Rewards eine eigene Playstation-Kreditkarte ein. Die Idee dahinter ist ein Programm zur Kundenbindung zu entwickeln, die einen kleinen Teil jedes Kaufes in eine digitale Währung umwandelt, das die Besitzer wiederum für Belohnungen nutzen können. Punkte sind unter anderem einlösbar für "Playstation-Spiele, Konsolen, herunterladbare Inhalte, Abonnement-Dienstleistungen, Sony-Technologie, Filme, Musik, Erfahrungen und mehr." Weitere Infos zu den Belohnungen gibt es hier. Wer sich die Playstation-Kreditkarte sichert bekommt einmalig einen 50 US-Dollar-Gutschein für den Playstation-Store.

Aktuell ist diese besondere Kreditkarte nur in den vereinigten Staaten erhältlich, doch es ist recht wahrscheinlich, dass wir auch hier in Europa ähnliche Bemühungen sehen. Wie groß die digitale Verkaufssparte in den letzten Jahren gewachsen ist, zeigt Sonys neueste Initiative recht gut. Werdet ihr eine Playstation-Kreditkarte beantragen, sobald sie hier verfügbar ist, oder haltet ihr davon nichts?

Quelle: Playstation Blog.