Keine Pläne für weitere Metroid-Remakes

Knapp zwei Wochen ist es jetzt her, seit Nintendo Metroid II: Return of Samus als schickes Nintendo 3DS-Remake namens Metroid: Samus Returns neu veröffentlichte wurde. Das Spiel hat viel Lob erhalten (unter anderem von uns) und scheint auch bei den Spielern gut angekommen zu sein. Fans haben sich deshalb gefragt, ob wir in Zukunft weitere 2D-Remakes der Metroid-Reihe sehen werden und laut dem Metroid-Franchise-Co-Schöpfer Yoshio Sakamoto wäre das durchaus denkbar. Allerdings sei das aktuell nicht in Planung, wie er den Kollegen von Game Rant erklärte. Das hänge aber letztlich von den Wünschen der Fans ab.

"Es hängt wirklich von den Gründen für ein solches Unterfangen ab. Gibt es einen Bedarf dafür, wie sieht es mit der eigenen Motivation aus? Im Moment habe ich keinen Pläne für weitere Remakes. Ich denke wir benötigen einige Zeit, um herauszufinden ob Fans [mehr] Remakes wollen und was das bedeutet."