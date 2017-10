Ubisoft Milan sehr zufrieden mit Mario + Rabbids' Rezeption

Die Entwickler von Ubisoft Milan sind überaus glücklich über ihr aktuelles Strategiespiel Mario + Rabbids Kingdom Battle, das auf der Nintendo Switch zum erfolgreichsten Nicht-Nintendo-Produkt seit dem Lauch wurde. Diese Position ist unserer Meinung nach überaus verdient, denn auch wir haben das Spiel in unserer Kritik sehr gelobt.

Laut dem General Manager Dario Migliavacca von Ubisoft Milan habe der Erfolg von Mario + Rabbids Kingdom Battle dem Studio viele weitere unerwartete Vorteile beschert: "Wir bekommen nun acht bis zehn mal so viele Bewerbungen, wie in der Vergangenheit. Das ist wirklich sehr, sehr vielversprechend. Wir haben einen Wachstumsplan in unseren Hinterköpfen... ich sehe eine brillante Zukunft für uns."

Der Creative Director Davide Soliani konnte ebenfalls etwas zum Mario-Rabbids-Crossover sagen. Seiner Meinung nach war Kingdom Battle ein "Game-Changer" für Ubisoft Milan. Der Ubisoft-Ableger ist bereits vor 19 Jahren gegründet worden, doch erst die Arbeiten am Mario-Spiel haben dem Entwicklerteam den lange ersehnten Ruhm eingebracht. Hoffen wir mal darauf, dass die Entwickler nun Blut geleckt haben und uns weiterhin mit derart starken und verrückten Titeln überraschen.

Quelle: Gamesindustry.biz.