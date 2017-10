Bethesda scherzt über Super Nintendo-Version von Skyrim

Die Super Nintendo Classic Mini wurde in der vergangenen Woche veröffentlicht und beinhaltet 20+1 Spiele. Das gesamte Wochenende überfluteten Menschen die sozialen Medienkanäle mit Fotos der Konsole und himmelten Nintendo für die Veröffentlichung an. Lustigerweise gehörten zu diesen Leuten auch Bethesda. Bisher war die Firma nicht unbedingt dafür bekannt, Nintendo zu unterstützen, doch das sollte sich mit dem Switch-Release von The Elder Scrolls V: Skyrim am 17. November verändern. Das Studio schrieb in einem Tweet: "Glückwunsch an Nintendo zum Release der #SNESClassic. Am 17. November kommt The Elder Scrolls endlich auf die Nintendo-Konsole! #SkyrimSwitch". Dazu teilte man ein Bild von Skyrim im Stil eines Super Nintendo-Spiels (auch wenn nicht sonderlich aufwendig bearbeitet). Außerdem wirft das Bild die Frage auf, wie wohl ein 16-bit-Skyrim ausgesehen hätte. Werdet ihr euch Skyrim für die Nintendo Switch kaufen? Das Parodie-Bild könnt ihr euch unten anschauen. Hättet ihr euch das Spiel damals gekauft?