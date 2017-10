Video-Vergleich: Forza Motorsport 7 gegen Project Cars 2

Wir haben gerade erst unsere Kritik von Forza Motorsport 7 veröffentlicht und können euch heute noch etwas richtig Feines anbieten. Falls ihr euch fragt, wie sich der neueste Ableger des Forza-Franchise im Vergleich zu seinem Vorgänger spielt (und was sich grafisch getan hat), oder wie sich Turn 10 gegen Slightly Mad Studios' neues Project Cars 2 schlägt - wir haben ein nettes Vergleichsvideo für euch am Start, in dem ihr die Antworten auf eure Fragen finden werdet. Im großartigen Audi R8 LMS GT3 fahren wir auf dem Nürburgring drei Rennen in jedem der drei obengenannten Titel. Wir beginnen mit der Vollbildaufnahme, anschließend folgt der geteilte Bildschirm und am Ende gibt es eine besondere Montage aus allen drei Bildschirmen. Könnt ihr jeden Unterschied bemerken und wie Lichteffekte, Fahrzeugmodelle, Geschwindigkeitsgefühl und die Wettereffekte auf euch? Lasst uns einen Kommentar da.