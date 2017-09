Heute im GR-Livestream: PC-Beta von Call of Duty: WWII

Sledgehammer und Activision haben bereits eine sehr erfolgreiche Beta von ihrem neuen Call of Duty-Ableger auf den Konsolen veranstaltet und ab heute dürfen nun endlich auch die PC-Spieler ran. Das ganze Wochenende über stehen die Testserver für Interessierte des neuen Call of Duty: WWII bereit und Dóri zittern bereits die Hände vor lauter Vorfreude. Ab 16:00 Uhr begrüßt er euch deshalb in unserem Livestream und so wie sich das anhört, macht er sich schon mal warm, um euch nachher seine krassen Skills zu zeigen.