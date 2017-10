Final Fantasy VX: September-Update erweitert Kapitel 12 um Story-Inhalte und Events

Square Enix hat Final Fantasy XV vor fast einem Jahr veröffentlicht, doch noch immer sind nicht alle Löcher gestopft. Mit Patch v.1.16 veröffentlichte das Studio nun kürzlich einige umfangreiche Neuerungen im aktuellen Ableger des ambitionierten Rollenspiels. Im Detail geht es bei dem Patch um das zwölfte Kapitel, das den Spielern nun mehr Informationen über den Krieg der göttergleichen Astralwesen geben wird, die Noctis und seine Freunde im späteren Verlauf des Spiels zur Hilfe eilen. Außerdem erhält die mysteriöse Figur Gentiana einige zusätzliche Cutszenen, um unser Verständnis von ihrer Rolle für Lunafreya und die Verbindung der beiden zu verstärken. Falls ihr euch die Neuerungen selbst ansehen wollt, könnt ihr über die Kapitelauswahl des Hauptmenüs bequem in das zwölfte Kapitel springen. Schreibt uns doch anschließend in den Kommentaren, was ihr davon haltet.

Neben diesen wichtigen Story-Neuerungen haben es noch mehr Dinge in das Spiel geschafft. Viele Bugs wurden mittlerweile ausgemerzt (insbesondere diejenigen, die in Verbindung mit dem Assassin's-Festival stehen), das Chocobo Carnival-Event wurde abgeschlossen und Anglerfreunde haben zwei neue Fische erhalten. Einige neue Eindrücke der Änderungen bekommt ihr auf den Screenshots unten, die Square Enix auf Twitter teilte. Was haltet ihr von der Geschichte von Final Fantasy XV?

Quelle: Reddit.