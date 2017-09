Nintendo Switch könnte mehr Spiele verkaufen, als jede andere Nintendo-Plattform zuvor

Der US-amerikanische NPD Group-Analyst (damit ist nicht die verfassungswidrige deutsche Partei gemeint) Mat Piscatella teilte neue Erkenntnisse über die Software-Verkäufe von Nintendos aktueller Hybrid-Konsole mit. Laut dem Marktforschungsexperten verkaufen sich physische Switch-Spiele so unglaublich gut, dass bereits jetzt absehbar ist, dass die Switch seit Start des Erfassungssystems im Jahre 1995 in einem einzigen Kalenderjahr mehr Spiele verkaufen wird als jede andere Nintendo-Plattform vor ihr. Diese Aussage betrachten wir aufgrund ihrer Komplexität nachfolgend etwas genauer.

Zuerst einmal ist es wichtig den Zeitrahmen genauer zu klassifizieren, da das Cluster der NPD Group jeweils vom 1. Januar bis zum 31. Dezember andauert - also an das aktuelle Kalenderjahr angekoppelt ist. Obwohl die Nintendo Switch erst Anfang März an den Start ging und wir jetzt das Ende des Monats September erreicht haben, verzeichnet die Hybrid-Konsole offenbar deutlich mehr Software-Verkäufe, als der aktuell höchste Eintrag aus dem Jahr 1995. Piscatella nennt keine Zahlen, die seine Behauptung untermauern würden, erklärte in nachfolgenden Beiträgen jedoch, dass die NPD Group 1995 mit der Aufzeichnung ihrer Daten begann und folglich alle bis dato verkauften Spiele von Nintendo zum ersten Mal erfasst (weshalb 1995 der Spitzenreiter in Sachen Software-Verkäufe ist). Man könnte also auch sagen, dass die Switch in ihrem Launchjahr laut den Experten der NPD Group voraussichtlich mehr physische Titel verkaufen wird, als Nintendo mit allen Konsolen vor dem Jahr 1995.

Piscatella schrieb konkret, dass die Software-Verkäufe der Switch "auf dem Weg" zu diesem Meilenstein seien, also es aktuell noch nicht geschafft haben. Demnach erkennen die Analysten "nur" ein Wachstum, das sie zu diesem Schluss führt und wenn wir uns das aktuelle und kommende Spiele-Line-Up von Nintendo genauer ansehen (L.A. Noire wurde neben Doom und Wolfenstein II: The New Colossus gerade für die Konsole angekündigt und einige Gerüchte sprechen sogar schon von Grand Theft Auto V auf der Konsole) lässt sich zumindest vorerst keine Durststrecke erkennen.

Zu guter Letzt müssen wir noch beachten, dass hierbei keine digitalen Käufe berücksichtigt werden und dass ebendieser Faktor mittlerweile zu einem der stärksten Faktoren in der Gewinnen der großen Publisher geworden ist. Da die NPD Group sch jedoch explizit von dieser Komponente löst, scheint Piscatellas Behauptung zumindest in unseren Augen noch ein bisschen geerdeter. Beim nächsten Finanzbericht von Nintendo werden wir einen genaueren Blick auf die Zahlen werfen.

Quelle: Neogaf