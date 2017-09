Offene PC-Beta von Call of Duty: WWII ist endlich da

Falls ihr es noch nicht wusstet (oder schon wieder vergessen habt): Die offene PC-Beta von Call of Duty: WWII ist heute Morgen offiziell gestartet. Spieler werden darin eingeladen die vier Karten (Pointe Du Hoc, Ardennen, Gibraltar und Aachen) auszuprobieren und verschiedene Spielmodi, wie Hardpoint, Kill Confirmed oder den Kriegsmodus anzutesten. Während wir spielen und dabei im Level steigen, schalten wir zusätzliche Waffen, Abschussserien und anderes Equipment frei. Fünf verschiedene Divisionen (so heißen die Klassen im Spiel) sind spielbar und das beste von allem ist, dass wir ab sofort komplett kostenlos loslegen dürfen.

Auf Steam scheinen die meisten Menschen allerdings alles andere als begeistert von Activisions neuestem WWII-Shooter zu sein. Teilnehmer der Beta sind (aus welchen Gründen auch immer) in der Lage Call of Duty: WWII in seinem aktuellen Zustand final kritisieren und äußern sich "größtenteils negativ" zum noch unveröffentlichten Actionspiel. Einige Leute beschweren sich dort über die wenigen Individualisierungsoptionen oder die begrenzte Menge an Inhalten, andere Spieler sind nicht einverstanden mit den hohen PC-Anforderungen und nennen Probleme.

Werdet ihr Call of Duty: WWII trotzdem ausprobieren oder seid ihr jetzt abgeschreckt? Mehr Informationen zu den Inhalten der Beta erfahrt ihr in unserer aktuellen Vorschau, die Beta wird noch bis zum Montag spielbar sein.