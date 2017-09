Telltale: ''Die Nintendo Switch ist eine perfekte Partie für Telltale''

Nintendos neue Hybrid-Plattform schlägt sich überall auf der Welt sehr erfolgreich und viele Entwickler sind bereits dabei, ihre alten und neuen Spiele auf diese einzigartige Konsole zu veröffentlichen. Unter diesen Studios befindet sich auch der Adventure-Spezialist Telltale Games, dessen Chef der kreativen Kommunikation, Job Stauffer, ebenso begeistert wie gespannt auf die Erfolge der Switch schaut. In einem aktuellen Interview mit MCVUK sprach er darüber, wie gut die eigenen Titel des Studios auf die Nintendo Switch passen würden:

"Wir schauen [durch unser Portfolio] und sind echt befangen von der Switch.", so Stauffer im Interview mit den Kollegen. "Keine Serie ist ausgeschlossen für die Switch. Wir untersuchen alles und machen viele Fans hoffentlich glücklich [damit]. Klar und deutlich gesagt: Die Nintendo Switch ist eine perfekte Partie für Telltale."

Vor fünf Wochen hat Telltale Minecraft: Story Mode mit allen zusätzlichen DLC-Episoden in einer kompletten Packung für die Nintendo-Konsole veröffentlicht und laut Stauffer verlief die Entwicklung "reibungslos". Danach gefragt welche Titel das Studio als Nächstes für die Switch portieren werde, nannte er Guardians of the Galaxy und Minecraft: Story Mode - Season 2. Obwohl die Entwickler auch über alte Spiele wie zum Beispiel The Walking Dead nachdenken, möchte das Team nichts "überstürzen". Sich noch einmal in alte Projekte einzuarbeiten, könnte nämlich womöglich mit einem zusätzlichen Entwicklungsaufwand zusammenstehen.

Was haltet ihr davon, kleinere Telltale-Spielausschnitte unterwegs auf der Switch zu erleben?