FIFA 18 im Grafikvergleich: Nintendo Switch gegen Playstation 4

FIFA 18 ist ab sofort in den diversen Online-Stores freigeschaltet worden und ab morgen (oder eher heute) endlich auch physisch in den Läden erhältlich. Wir haben ja bereits ausgiebig über den neuesten Ableger des FIFA-Franchise gesprochen, bislang aber nicht allzu viel über die Nintendo Switch-Fassung erfahren. EA war stets sehr bemüht, andere Spielversionen zu zeigen, obwohl die Entwickler eine hohe Meinung von der Hybrid-Edition haben. Wir konnten diese halb-mobile Version bereits anspielen und können euch beruhigen - es ist ein gutes Fußballspiel für unterwegs, das sich nicht verstecken muss - allerdings macht FIFA 18 auf der Switch nicht so eine gute Figur, wie die Versionen für PC, Xbox One oder Playstation 4. Was viele Spieler vor allem interessieren wird, ist der grafische Vergleich zwischen diesen Fassungen. Wir haben deshalb eine große Bildergalerie angefertigt, um euch die verschiedenen Darstellungen im Detail zu zeigen. Stadien, Teams, Spieler und Wetterbedingungen sind jeweils gleich, verglichen wird die Switch-Fassung (immer links im Bild) mit der hübschen PS4-Version (immer rechts im Bild). Was sagt ihr zu den Unterschieden?

Switch vs. PS4